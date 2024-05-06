"Я уже старый": Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался по поводу возможного завершения своей боксерской карьеры.

По словам 36-летнего украинца, ему осталось провести в боксе не более нескольких лет.

"Если вы говорите о возрасте в боксе и весовых категориях, то я соглашусь – я уже старый. Но как насчет супертяжелого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но, конечно же, моя карьера почти завершена. Вопрос в том, сколько она еще продлится – один, два, три года. Вот и все. Но я думаю, что у меня все еще есть немного мощности", – рассказал Ломаченко в комментарии Fox Sports.

На вопрос о конкретной дате окончания карьеры уроженец Белгород-Днестровского не дал точного ответа. Василий также признался, что в его возрасте становится сложно восстанавливаться после поединков.

"Сколько конкретно лет я еще буду драться? Я и сам пока не знаю. Это трудный вопрос. В этом возрасте каждый бой дается тяжело. Непросто и восстанавливаться после поединков", – заявил Ломаченко.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая против 30-летнего австралийца Джорджа Камбососа. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Напомним, Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Всего на счету Василия 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

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