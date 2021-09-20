"Я уже здесь": Усик обратился к Джошуа по прилету в Лондон (видео)

"Я уже здесь": Усик обратился к Джошуа по прилету в Лондон (видео)

До мегафайта остается все меньше времени.

Украинский боксер Александр Усик уже прилетел в Лондон, где состоится его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, и обратился к будущему сопернику.

В Сети был опубликован ролик с выходом непобежденного уроженца Крыма из самолета и его словами в адрес британца. На видео Александр сказал: "Энтони, привет. Я уже здесь".

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, промоутер рассказал о гонораре Усика за чемпионский бой с Джошуа.

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