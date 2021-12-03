"Я узнаю, кто это снял": Селезнев прокомментировал скандальное видео, снятое после игры с "Динамо"

"Я узнаю, кто это снял": Селезнев прокомментировал скандальное видео, снятое после игры с "Динамо"

Форвард объяснил, почему позволил так общаться с партнером по команде.

Скандальные заявления форварда "Мину" Евгения Селезнева после поражения "Динамо" в 16-м туре УПЛ адресовались 19-летнему Эдварду Кобаку.

Об этом сообщает Yellow.

Кобак на 85-й минуте заменил Данила Кныша, а на 96-й потерял мяч на половине поля "Динамо", после чего киевляне забили второй гол.

"Если человек выходит на замену без желания, почему все остальные игроки должны бегать, когда ты выходишь на поле со жвачкой во рту? Что это? Мне было очень досадно, что мы проиграли. Мы не должны проигрывать. Я разозлился, но извинился перед ним.

Я не знаю, кто выложил видео, мне только сегодня сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем все это выкладывать. Снова я влез в какой-то конфликт", – прокомментировал Селезнев.

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