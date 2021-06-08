"Я в восторге": невеста Роналду в эффектном наряде попозировала на крыше нового отеля Криштиану

Девушка завлекает клиентов всеми доступными способами.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, пригласила всех желающих посетить новый отель своего избранника в Мадриде.

Вторая половинка 36-летнего форварда туринского "Ювентуса" опубликовала в Instagram несколько фото в эффектном наряде, на которых она позирует перед камерой на крыше гостиницы.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

"Поздравляю Криштиану с открытием этого отеля мечты в самом сердце Мадрида. Я по-прежнему в восторге от того, что ты создаешь с такими усилиями и смелостью.

Приглашаю вас открыть для себя это пространство, которое взбудоражит вас и заставит мечтать", - написала в комментарии к посту Родригес.

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду блеснула шикарными формами в купальнике.

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