"Я в восторге": невеста Роналду в эффектном наряде попозировала на крыше нового отеля Криштиану

Девушка завлекает клиентов всеми доступными способами.
Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, пригласила всех желающих посетить новый отель своего избранника в Мадриде.
Вторая половинка 36-летнего форварда туринского "Ювентуса" опубликовала в Instagram несколько фото в эффектном наряде, на которых она позирует перед камерой на крыше гостиницы.
"Поздравляю Криштиану с открытием этого отеля мечты в самом сердце Мадрида. Я по-прежнему в восторге от того, что ты создаешь с такими усилиями и смелостью.
Приглашаю вас открыть для себя это пространство, которое взбудоражит вас и заставит мечтать", - написала в комментарии к посту Родригес.
Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду блеснула шикарными формами в купальнике.