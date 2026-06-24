"Я вернулся": Роналду выплеснул эмоции после дубля в ворота Узбекистана на ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свой дубль в ворота Узбекистана и разгромную победу (5:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, после завершения поединка Роналду выкрикнул в камеру: "Я вернулся, я вернулся!"

Позже Криштиану рассказал, почему именно эти слова прокричал в камеру после победы.

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"Да, чтобы люди не забывали", — подчеркнул Роналду.

В матче с Узбекистаном 41-летний капитан португальцев установил рекорд чемпионатов мира — Криштиану стал первым игроком в истории, который забил на шести Мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

После матча против Узбекистана в активе Роналду 10 голов на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на Мундиалях, обойдя Эйсебио, который забил 9 мячей.

Также Криштиану стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира, превзойдя достижение аргентинца Лионеля Месси.

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В другом матче второго тура этого квартета Колумбия одолела ДР Конго (1:0).

После второго тура Колумбия (6 очков) единолично лидирует в группе K и досрочно вышла в плей-офф. Португалия (4 балла) занимает второе место, ДР Конго (1 пункт) — третье. Узбекистан (0) идет на последней строчке.

В заключительном третьем туре Португалия сыграет с Колумбией, а ДР Конго сразится с Узбекистаном. Оба поединка состоятся 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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