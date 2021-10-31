"Я вернулся, сучки": Макгрегор анонсировал величайший камбэк в истории спорта

Ирландец восстановился после ужасной травмы, полученной в последнем бою против Дастина Порье.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не собирается завершать бойцовскую карьеру.

33-летний ирландец провел первую полноценную тренировку после жуткого перелома, полученного в поединке с американцем Дастином Порье, который состоялся в ночь на 11 июля. Тогда Конор в конце первого раунда сломал ногу и покинул октагон на носилках, а позже перенес операцию.

Видеороликом со своей тренировки Макгрегор поделился в Instagram.

"Снова в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой добрый друг Арнольд Шварценеггер: "Я вернулся, сучки". Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции. Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа - это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта" - написал Конор в соцсети.

На счету 32-летнего Макгрегора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

Июльский поединок Макгрегора с Порье стал уже третьей их дуэлью в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года - ирландец нокаутировал американца в первом раунде. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

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