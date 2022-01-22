"Я верю, что он может сделать все": Гвоздик рассказал, на кого поставит в реванше Усик – Джошуа

"Я верю, что он может сделать все": Гвоздик рассказал, на кого поставит в реванше Усик – Джошуа

Боксер отдает предпочтение соотечественнику.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о противостоянии Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Это просто блестящее выступление. Я был скептически настроен, даже несмотря на то, что он мой друг. Он сделал просто блестящую работу, которую, я считаю, проделает и в реванше. И потом увидим. Что будет дальше, будет зависеть от него. Поэтому что такие ребята как Фьюри, я считаю, слишком опасны. Но слушайте, Усик знает, как поразить. Я верю, что он может сделать все", — сказал Гвоздик в интервью Fight Hub TV.

Украинский боксер считает, что Усику удастся победить и в реванше.

"Это реально зависит от Джошуа, потому что… Сейчас вы видели, как Джошуа говорил, что убьет его, причинит ему боль… Это значит, что ситуация действительно его беспокоит. Иногда это хорошо, иногда это вредит Джошуа. Поэтому все зависит от него. настроения в реванше. Но в реванше я точно поставлю на Усика", — отметил он.

Отметим, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бою-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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