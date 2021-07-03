"Я верю в Украину": экс-игрок сборной России пожелал победы команде Шевченко

Матч состоится 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме.

Бывший футболист сборной России и московского "ЦСКА" Василий Березуцкий пожелал успеха украинской сборной в игре с англичанами во время четвертьфинала Евро-2020, который состоится 3 июля в Риме.

Об этом он сказал в комментарии "Коммент.Шоу".

Также читайте Шевченко определился с заявкой на матч с Англией

По его словам, сборная Украины по футболу имеет все шансы одержать победу в игре с "Тремя львами". Ведь плей-офф турнира показал: фавориты часто сталкиваются с трудностями.

"Я верю в Украину и могу сказать почему. Во-первых, сборная Англии на этом чемпионате выглядит бледно. Как показывают матчи плей-офф, нет слабых соперников. Игры проходят в равной борьбе и у каждой команды есть шанс на победу. Неважно, будут они играть от обороны или играть в атаку. Я буду всецело поддерживать Украину и надеяться, что они доберутся до полуфинала ", — сказал Березуцкий.

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку