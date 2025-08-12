"Я влюбился в стиль игры": Забарный объяснил, почему перешел в ПСЖ (видео)

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Новичок ПСЖ Илья Забарный рассказал, почему решил покинуть английский "Борнмут" и перейти во французский клуб.

"Прежде всего, спасибо! Это просто невероятно, и я чувствую огромную гордость. Для меня ПСЖ – лучший клуб и лучший проект в мире. Думаю, это был лучший возможный выбор, и я здесь, чтобы отдать все на поле. Это так просто.

Я почувствовал, что люди здесь хотят, чтобы я приехал, и это сильно мотивировало меня сделать этот шаг как можно скорее. Это новый опыт для меня, и это здорово. Я еще молод, поэтому должен пробовать новое – поэтому считаю, что это правильное решение.

Я знаю, чего он от меня ждет тренер, и готов к этому. Мы уже встречались, когда он был наставником Испании, и тогда Украина выиграла 1:0. Мне нравится его энергия и страсть – я тоже это привнесу. Я влюбился в стиль игры ПСЖ.

Я молод, мне 22 года, хотя чувствую себя старше! Я уже накопил много опыта, и думаю, что это поможет мне в будущем, хотя, конечно, я буду продолжать учиться. Я с нетерпением жду этого.

Я не могу дождаться дебюта и встречи с болельщиками. Очень хочу оказаться на "Парк де Пренс"! ПСЖ – огромный клуб, и я ожидаю, что будет тяжело, но я готов. Я просто с нетерпением жду встречи с командой и начала игры", – сказал Забарный.

Забарный подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером. Илья стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ.

Трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола. За переход 22-летнего украинского защитника парижане заплатили 63 миллиона евро без учета бонусов.

Часть этой суммы получит киевское "Динамо", воспитанником которого является Забарный.

Уже в среду, 13 августа, ПСЖ сыграет с "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА. Однако в заявку своей новой команды на грядущий поединок Забарный не попал.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.