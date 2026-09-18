"Я вне политики": рекордсмен НХЛ опозорился участием в агитации за партию Путина

Александр Овечкин / © Associated Press

Реклама

Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опозорился участием в предвыборной агитации в РФ.

41-летний рекордсмен по заброшенным шайбам в истории регулярных чемпионатов НХЛ снялся в одном из пропагандистских роликов партии "Единая Россия" в преддверии выборов в Государственную думу страны-террориста.

Реклама

Александр Овечкин снялся в пропагандистском ролике партии "Единая Россия" в преддверии выборов в Государственную думу РФ

Это привело к громкому скандалу — цивилизованный мир спорта жестко раскритиковал Овечкина, который после хейта в свой адрес попытался цинично оправдаться.

Реклама

"Я россиянин. Как только я закончу играть в хоккей, то, наверное, захочу там остаться. Я планирую жить там. Мои дети и семья будут жить там. Я за мир и любовь и надеюсь, что все будет хорошо.

Россия остается моим домом, а США — это мой второй дом, где у меня много друзей. Я вырос здесь как личность. Надеюсь на мир и любовь, чтобы все было хорошо. Я россиянин и поддерживаю свою страну. Надеюсь, что в этом мире каждый, кем бы он ни был, стремится к миру и рассчитывает на него", — цитирует Овечкина журналистка Сэмми Сильбер.

Затем российский хоккеист прокомментировал свою позицию касательно войны в Украине, отвечая на вопросы от репортера Роберта Клемко.

"Не думаю, что это провоенная (позиция — прим.). Я думаю, что это просто поддержка происходящего в России. Я хочу мира и любви каждому. Не важно, кто ты, американец, россиянин или украинец. У меня много друзей из Украины, и я надеюсь, что все будет хорошо и скоро это закончится", — сказал Овечкин.

Реклама

Журналист парировал, что война закончится в тот момент, когда Путин остановит вторжение, на что Овечкин ответил:

"Ну, я вне политики. Я не могу сказать, кто прав, а кто нет. Поддержу ли я геноцид? Что вы подразумеваете под этим словом? Ох. Я бы сказал, что, надеюсь, ничего подобного не произойдет", — добавил хоккеист.

"Вашингтон Кэпиталз" уже отреагировал на скандал официальным заявлением, в котором указал лишь то, что Овечкин является гражданином России, проводит межсезонье с семьей в Москве и планирует жить там после завершения карьеры. Поступок хоккеиста американский клуб никак не осудил.

"Алекс Овечкин — гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в межсезонье и будет жить там после завершения карьеры. Этим летом, находясь в России, его попросили принять участие в видеокампании.

Реклама

Как самый опытный спортсмен в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и все мы, сосредоточен на предстоящем сезоне и на том влиянии, которое он продолжает оказывать как на льду, так и в нашем городе", — слова представителя пресс-службы американского клуба приводит издание The Athletic.

На скандал также отреагировал двукратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек. Он осудил объяснение "Вашингтон Кэпиталс" по поводу бесчестного поступка их игрока.

"Оно поверхностное (объяснение — прим.). Совершенно пустые слова, ничего не означающие. Команда поддержала своего игрока, который долгое время поддерживает крупнейшего преступника современности Путина, который, если не умрет раньше, окажется перед международным судом так же, как фашисты в 1946 году в Нюрнберге. И, вероятно, с наивысшей мерой наказания.

Это решение "Кепиталз", следствием которого станет гораздо больше убитых и искалеченных людей. Такое решение следует критиковать. Но я снова напомню, что их руководители — это руководство НХЛ, а следовательно — американские конгрессмены, сенаторы и президент. И они прячут голову в песок", — сказал Гашек в комментарии iSport.cz.

Отметим, что Овечкин также является основателем "Putin Team" — движения в поддержку Владимира Путина, которое он запустил в 2017 году накануне президентских выборов в России.

Овечкин после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину никоим образом не осудил российскую агрессию. В феврале 2022 года он призвал к миру, но на вопрос о Путине заявил: "Он мой президент" и добавил, что не занимается политикой.

Ранее сообщалось, что сборные России и Беларуси не допустили к чемпионату мира-2027 по хоккею.

Новости партнеров

Новости партнеров