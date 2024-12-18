"Я, возможно, 17-й": Усик назвал лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александр Усик ответил на вопрос, кого считает на данный момент лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

В интервью DAZN Boxing украинец заявил, что такого звания заслуживает абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

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– Важны ли тебе такие вещи, где тебя ставят в рейтингах – это тоже цель?

– Для меня нет, это ничего не значит. Для меня лучший боксер независимо от веса – Теренс Кроуфорд. Я люблю этого парня, отличный боец. Ужасно крепкий боксер. А я, может быть...

– Второй?

– Семнадцатый, – сказал Усик.

Уже в субботу, 21 декабря, Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри. На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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