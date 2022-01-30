"Я заслуживаю поединков с тройкой лучших": Усик получил еще одного потенциального соперника

Тревор Брайан хочет провести поединки с Фьюри, Джошуа и украинцем.

Регулярный чемпион WBA в тяжелом весе Тревор Брайан рассказал о своих планах после успешной защиты титула в поединке против Джонатана Гуидри.

Американец намерен провести поединки против топовых боксеров дивизиона – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александра Усика.

"Тревор Брайан здесь надолго. Я доказал это сегодня. Я только буду становиться лучше и продолжать совершенствовать свои навыки. Я работал до финального гонга.

Я собираюсь устроить бои против тройки лучших, а именно Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александра Усика. Я заслуживаю этих поединков. Бой с Гуидри был для меня ступенькой вверх. Уважение к Джонатану. Он был сложным соперником", — сказал Брайан в интервью BOXINGSCENE.

Брайан победил Гуидри отдельным решением судей. Тревор имеет "регулярный" титул WBA с января прошлого года, когда он победил Бермейна Стиверна.

Усик должен встретиться в реванше с Энтони. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В наследии 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

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