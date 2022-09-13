"Я здесь, чтобы побеждать": следующий соперник Ломаченко уверен, что сможет одолеть украинца

Американский легковес Джемейн Ортис намерен одержать победу над бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко.

Американский боксер легкого веса Джемейн Ортис поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко.

"Я в восторге от этого боя. Василий Ломаченко – отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать.

Как только я выиграю этот бой, я нацелюсь на возможность стать чемпионом мира. Это осуществившаяся мечта", — цитирует Ортиса Sky Sports.

Поединок Ломаченко – Ортис состоится 29 октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Украинец надеется, что в случае победы над американцем сможет встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира с триумфатором реванша между Дэвином Гейни и Джорджем Камбососом.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 – нокаутом) и одна ничья.

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