"Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу": Джошуа нацелился нокаутировать Усика

"Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу": Джошуа нацелился нокаутировать Усика

Эй Джей убежден, что защитить пояса ему поможет опыт выступлений в хэвивейте.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился планом на предстоящий титульный поединок с украинцем Александром Усиком.

31-летний британец заявил, что собирается отправить украинского боксера в нокаут. Он считает, что решающим в этой битве станет его больший опыт поединков в хэвивейте.

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко. Дело не в нервах, просто у меня больше опыта и я знаю, что делаю. Я знаю, что собираюсь сделать - нокаутировать Усика.

Это стиль Кронк. Я наблюдал за многими вещами - мне нравится склад ума Эмануэля Стюарда. Очевидно, что надо следовать своим установкам, но если это делать постоянно, то попадешь в нокаут. Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на дуэль взглядов с Джошуа.

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