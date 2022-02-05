"Я жду": абсолютный чемпион мира призвал Ломаченко выйти на бой против него

"Я жду": абсолютный чемпион мира призвал Ломаченко выйти на бой против него

Австралиец хочет получить выгодное предложение от промоутера украинского боксера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе Джордж Камбосос обратился к украинцу Василию Ломаченко по поводу их потенциального поединка.

28-летний австралиец попросил, чтобы Ломаченко призвал своего промоутера Боба Арума сделать ему "серьезное" предложение, а также намекнул на проблемы в переговорах с американцем Девином Хейни.

"Когда я сказал: "Теперь мы можем поговорить", я имел в виду именно это. Я не ожидал, что Девин Хейни будет манипулировать и играть в игры. Эдди Хирн, что не так с твоим парнем? Да или нет? DAZN не поверил в него?

Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение Лу Ди Белли (промоутер Камбососа - прим.). Я жду" - написал он на своей странице в Twitter.

Добавим, что ранее Камбосос назвал имена двух желанных соперников в следующем бою - это Ломаченко и американец Девин Хейни, владеющий поясом WBC.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

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