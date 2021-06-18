"Ягодицы ангела": секс-символ UFC выложила сверхэротичное фото в бикини

Американка засветила шикарные формы.

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, за которой закрепился неофициальный статус секс-символа промоушена из-за любви к обнаженным фото, выложила в Instagram сверхэротичный кадр.

На снимке 27-летняя американка предстала в бикини, засветив на камеру шикарные ягодицы.

instagram.com/paigevanzantufc

"Губы медовые, глаза горят", - подписала фото Пейдж. Один из пользователей отреагировал хвалебным сообщением. "Ягодицы ангела", - написал он.

В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.

профессиональной боксерше В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Следующей соперницей Пейдж станет ее соотечественница Рейчел Остович, которую она ранее побеждала в UFC.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант распласталась перед камерой в крошечном бикини.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку