Ягодицы - бомба: секс-символ ММА покорила поклонников соблазнительными кадрами в бикини

Пейдж Ванзант не устает публиковать в соцсети очень горячие снимки.

Бывшая девушка-боец UFC Пейдж Ванзант, которую нарекли секс-символом смешанных единоборств из-за соблазнительной фигуры и любви к пикантным фото, поделилась с поклонниками новыми жаркими кадрами.

27-летняя американка опубликовала в Instagram фотографии в белом бикини, на которых похвасталась сексапильной фигурой и аппетитными упругими ягодицами.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

Подписчики Пейдж традиционно засыпали ее комплиментами в комментариях: "Бомбезная", "Чувственная сексуальность", "Потрясающая", "Тебе нужно бросить драться и просто быть моделью", - распирает фанатов от восторга.

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В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерке Британ Харт.

профессиональной боксерке В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рэйчел Остович. Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC.

Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC. В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично соблазнила в крошечном бикини.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc