Ямаль побил голевой рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль / © Associated Press

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Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов.

19-летний испанец открыл счет на 7-й минуте матча четвертого тура основного раунда ЛЧ против английской "Астон Виллы".

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Для Ямаля это 14-й гол в карьере в самом престижном еврокубке. Он стал рекордсменом по этому показателю среди всех футболистов в возрасте до 20 лет.

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Ямаль опередил форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, который до своего 20-летия забил 13 голов в Лиге чемпионов.

Отметим, что Ламину исполнится 20 лет в июле. Так что у него есть целый сезон, чтобы улучшить свой результат.

В этом сезоне Ямаль сыграл 15 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

Напомним, "Барселона" на своем поле разгромила "Астон Виллу" со счетом 3:0. Кроме Ямаля, голами отличался Рафинья, который оформил дубль.

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В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Ханси Флика 25 ноября на выезде сыграют с азербайджанским "Сабахом".

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил исторический рекорд в Лиге чемпионов.

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