Ямаль пропустит остаток сезона из-за травмы — сыграет ли звезда "Барселоны" на ЧМ-2026

Ламин Ямаль / © Associated Press

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы.

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

По результатам медицинского обследования у 18-летнего игрока диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. В клубе сообщили, что футболист будет проходить консервативное лечение без хирургического вмешательства.

Из-за этого Ямаль не сможет помочь "сине-гранатовым" до конца текущего сезона.

Ожидается, что Ламин успеет восстановиться до чемпионата мира-2026 и сыграет там в составе сборной Испании.

Напомним, что 22 апреля "Барселона" победила "Сельту" (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги. На 40-й минуте поединка Ямаль реализовал пенальти, но при выполнении 11-метрового травмировался и был заменен.

В этом сезоне Ламин провел 45 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.

Сейчас "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Команда Ханси Флика за шесть туров до конца имеет 9-очковый отрыв от ближайшего преследователя — мадридского "Реала".

