Ямайская бегунья установила уникальное достижение в легкой атлетике на дистанции в 100 м

Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Монако по бегу на 100 м.

Она одолела дистанцию за 10.62 секунды. Второй финишировала ее соотечественница Шерика Джексон – 10:71. Топ-3 замкнула ивуарийка Мари-Джози и Лу – 10.72.

Триумф в Монако стал для Фрейзер-Прайса третьим на этапах Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Показатель в 10.62 помог ей установить новый рекорд сезона.

Кроме того, Фрейзер-Прайс стала первой бегунью в истории, которая в течение одного сезона шесть раз выбежала из 10.70 секунды. Трижды она сделала это на соревнованиях Бриллиантовой лиги, еще однажды – на чемпионате мира в Юджине.

Напомним, что украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Екатерина Табашник завоевали "серебро" и "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.

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