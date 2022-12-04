Япония – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

После сенсационных побед над Германией и Испанией японцы попытаются сотворить еще одну сенсацию.
В понедельник, 5 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Японии сыграет с Хорватией.
Поединок состоится на стадионе "Эль-Джануб" в Эль Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
На старте турнира японцы сенсационно победили Германию (1:2), после чего проиграли Коста-Рике (0:1). В третьем туре азиаты неожиданно обыграли Испанию (2:1) и с первого места вышли в плей-офф.
Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), а затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетчатые" заняли второе место в группе и пробились в 1/8 финала.
Где смотреть матч Япония – Хорватия
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO. Прямая радиотрансляция встречи будет доступна на Радио Проминь.
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Прогнозы букмекеров на матч Япония – Хорватия
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хорватам. На победу действующих вице-чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,35. Вероятность успеха Японии оценивается коэффициентом 3,90.
На проход сборной Хорватии в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,57. Итоговый триумф японцев – 2,52.
Добавим, что в четвертьфинале победитель пары Япония – Хорватия сразится с сильнейшим в дуэли Бразилия – Южная Корея, которые свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.
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