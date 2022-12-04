Япония – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

После сенсационных побед над Германией и Испанией японцы попытаются сотворить еще одну сенсацию.

В понедельник, 5 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Японии сыграет с Хорватией.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Джануб" в Эль Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На старте турнира японцы сенсационно победили Германию (1:2), после чего проиграли Коста-Рике (0:1). В третьем туре азиаты неожиданно обыграли Испанию (2:1) и с первого места вышли в плей-офф.

Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), а затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетчатые" заняли второе место в группе и пробились в 1/8 финала.

Где смотреть матч Япония – Хорватия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO. Прямая радиотрансляция встречи будет доступна на Радио Проминь.

Также посмотреть матч Япония – Хорватия можно на платформе « Киевстар ТВ » на канале Суспильне Киев.

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение «Киевстар ТВ» или откройте браузер на компьютере.

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Прогнозы букмекеров на матч Япония – Хорватия

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хорватам. На победу действующих вице-чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,35. Вероятность успеха Японии оценивается коэффициентом 3,90.

На проход сборной Хорватии в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,57. Итоговый триумф японцев – 2,52.

Добавим, что в четвертьфинале победитель пары Япония – Хорватия сразится с сильнейшим в дуэли Бразилия – Южная Корея, которые свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.

Читайте также:

Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2022: турнирная сетка плей-офф

В шаге от национального рекорда: Месси обогнал Марадону по голам на чемпионатах мира

Нидерланды уверенно победили США и пробились в четвертьфинал ЧМ-2022