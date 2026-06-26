Япония и Швеция сыграли вничью, пробившись в плей-офф ЧМ-2026

Япония — Швеция / © Associated Press

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Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в матче заключительного третьего тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния японцы открыли счет — Дайзен Маэда на 56-й минуте точно пробил в дальний угол с передачи Рицу Доана.

Япония — Швеция / © Associated Press

Но уже на 62-й минуте шведы отыгрались — Энтони Эланга получил пас от Виктора Дьекереша к правому флангу атаки и дальним ударом отправил мяч под левую штангу.

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Япония — Швеция / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета Нидерланды разобрались с Тунисом (3:1).

Таким образом, Нидерланды (7 очков) с первого места вышли в плей-офф ЧМ-2026. Япония (5 баллов) пробилась в 1/16 финала со второй позиции.

Швеция (4 пункта) попала в плей-офф как одна из лучших обладательниц третьих ступенек. Тунис (0) простился с Мундиалем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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