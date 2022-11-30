Япония – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Обе сборные перед заключительным туром претендуют на выход в плей-офф.
В четверг, 1 декабря, в матче 3-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Японии сыграет с Испанией.
Поединок состоится на стадионе "Халифа" в Эр-Райяне. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
В первых двух турах японцы заработали 3 очка: сенсационно победили Германию (1:2) и уступили Коста-Рике (0:1).
Что касается испанцев, то они перед заключительным туром возглавляют группу. Команда Луиса Энрике на старте турнира поиздевалась над костариканцами (7:0), после чего сыграла вничью с Германией (1:1).
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Где смотреть матч Япония – Испания
На территории Украины поединок в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO. Также будет доступна прямая радиотрансляция игры на Радио Проминь.
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Прогнозы букмекеров на матч Япония – Испания
Явным фаворитом предстоящего поединка является сборная Испании. На победу "Красной фурии" принимаются ставки коэффициентом 1,41. Ничья – 4,90. Триумф японцев оценивается в 8,70.
- В параллельном матче 3-го тура этого квартета встретятся Коста-Рика и Германия. Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.
- В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.
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