Япония – Украина: онлайн-видеотрансляция решающего матча "сине-желтых" на ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

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В субботу, 3 мая, мужская сборная Украины по хоккею проведет заключительный матч на чемпионате мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). Соперником подопечных Дмитрия Христича будет команда Японии.

Перед последним туром "сине-желтые" с 9 очками занимают второе место в турнирной таблице из шести сборных, уступая только Великобритании по дополнительным показателям.

Сборная Украины близка к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею . Для этого нашей команде достаточно взять хотя бы одно очко в матче с японцами, то есть не проиграть им в основное время встречи.

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Матч Япония – Украина начнется в 12:30 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция этого поединка.

На ЧМ-2025 по хоккею сборная Украины стартовала поражением от Великобритании в серии буллитов (3:4), а затем по буллитам победила Италию (3:2), после чего в основное время разгромила Румынию (4:0) и разбила Польшу (4:1).

Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).

Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играет на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.