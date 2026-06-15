Япония вырвала ничью против Нидерландов в голевой перестрелке на ЧМ-2026

Нидерланды — Япония / © Associated Press

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Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в матче первого тура группы F чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне завершился со счетом 2:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Но уже на старте второй половины противостояния нидерландцы открыли счет — на 51-й минуте Вирджил Ван Дейк ударом головой от дальней штанги направил мяч в ворота после навеса Райана Гравенберха с правого фланга.

Нидерланды — Япония / © Associated Press

Нидерланды — Япония / © Associated Press

Этот гол стал первым для Вирджила на крупных турнирах за национальную сборную.

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На 57-й минуте японцы отыгрались — Кейто Накамура получил передачу от Такефусы Кубо возле линии штрафной площадки и точно пробил низом в ближний угол.

Нидерланды — Япония / © Associated Press

На 64-й минуте "Оранье" снова вышли вперед — Крисенсио Саммервилл получил мяч от Гравенберха возле правого угла штрафной площадки и с рикошетом от штанги отправил его в дальний угол.

Нидерланды — Япония / © Associated Press

Однако удержать победу подопечным Рональда Кумана не удалось. На 89-й минуте японцы во второй раз сравняли счет и спаслись от поражения — Даичи Камада после подачи с углового выиграл верховую борьбу у Ван Дейка и головой отправил мяч под перекладину.

Нидерланды — Япония / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы F сойдутся сборные Швеции и Туниса. Этот поединок состоится в понедельник, 15 июня, в 05:00 по киевскому времени.

Во втором туре Нидерланды 20 июня сыграют против Швеции, а Япония 21 июня сразится с Тунисом.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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