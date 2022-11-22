Японские фанаты шокировали катарцев на чемпионате мира-2022 по футболу: видео завирусилось в Сети

Японцы помогли убрать мусор на стадионе после матча, в котором даже не играла их сборная.

Японские болельщики покорили сердца большого количества людей во всем мире своим поступком после матча-открытия чемпионата мира-2022 по футболу, в котором Эквадор обыграл Катар.

После завершения игры на трибунах осталось много мусора от фанатов южноамериканцев и команды-хозяйки турнира, которые сразу же покинули арену.

А вот японцы, пришедшие посмотреть стартовый матч Мундиаля, остались, чтобы помочь убрать мусор на стадионе.

Это очень удивило местных поклонников футбола. Они начали фотографировать и снимать на камеру хозяйственных болельщиков из страны восходящего солнца. Те же заявили, что делают это отнюдь не на камеру.

"Японцы никогда не оставляют после себя мусор. Мы уважаем место, где находимся", – объяснил один из японских фанатов.

Видео, на котором японцы помогают убрать стадион в Катаре, быстро разлетелось соцсетями. Пользователи со всего мира восхищаются такими действиями фанатов и отмечают, что это пример для болельщиков из других стран.

Les supporters japonais presents dans le stade her on nettoyé les tribunes après Qatar-Équateur.



IG/qatarliving pic.twitter.com/rKdvuCIcS8 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2022

Добавим, что сборная Японии также выступит на Мундиале. В групповом раунде она сыграет с Германией, Испанией и Коста-Рикой. В своем первом матче японцы 23 ноября будут противостоять немцам.

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