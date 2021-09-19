Японский боец обрушил на соотечественника шквал ударов: соперник попытался убежать с ринга во время боя (видео)

Поединок был завершен уже в первом раунде.

Необычным нокаутом завершился бой по правилам смешанных единоборств на турнире Rizin 30 в японской Сайтаме между двумя местными бойцами Кентой Такизавой и Юки Мотоей.

Победу в поединке одержал первый. Он уже в стартовом раунде смог отправить соперника в нокдаун, однако тот смог быстро подняться.

Тем не менее, Такизава сразу же обрушил на Мотою шквал ударов, буквально выбив того за пределы ринга. Сам Юки пытался спастись от атак Кенты бегством - на видео видно, как он перекинул ногу через канаты, чтобы покинуть "поле" сражения.

26-летний Такизава одержал 13-ю победу в карьере. На его счету 7 поражений.

32-летний Мотоя проиграл в 10-й раз в карьере. В его активе также 28 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, американец "потушил" соперника смертоносным ударом ногой в голову.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку