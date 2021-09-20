Японский кикбоксер уничтожил соперника за 30 секунд: шокировал сумасшедшей "вертушкой" (видео)

Яркий перфоманс от бывшего чемпиона K-1.

Японский кикбоксер Рукия Анпо одержал эффектную победу над бразильцем Аланом Соарешем на турнире K-1 World GP 2021.

Для победы бойцу хватило 30 секунд. Сначала Анпо отправил соперника в нокдаун после сумасшедшей "вертухи". Спустя несколько секунд бразилец снова оказался на настиле ринга, после чего рефери принял решение остановить бой.

Former K-1 Champion Rukiya Anpo advances to the semi-finals barely even breaking a sweat. @Anpo_Rukiya | #K1WGP pic.twitter.com/L9NuXhO5rN — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 20, 2021

Анпо - бывший чемпион промоушена K-1.

На турнире K-1 World GP 2021 Рукия также победил нокаутом соотечественника Рики Мацуоку, но проиграл в финале досрочно другому японцу Масааки Ноири.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, японский боец обрушил на соотечественника шквал ударов, тот попытался сбежать с ринга.

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