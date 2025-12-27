Японский "Монстр" под присмотром Усика защитил звание абсолютного чемпиона мира

Наоя Иноуэ – Алан Пикассо / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ успешно защитил свои титулы в бою с мексиканцем Аланом Пикассо.

Этот поединок стал главным событием вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. Японский "Монстр" победил единогласным решением судей – 119:109, 120:108, 117:111.

Для 32-летнего Иноуэ это 32-я победа в 32 поединках (27 – нокаутом) на профиринге, он остается непобедимым.

Для 25-летнего Пикассо это поражение стало первым в профессиональной карьере. Также в его послужном списке 32 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.

Отметим, что на бой прибыл чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик.

Украинский боксер поднялся в ринг, чтобы поздравить Иноуэ с победой над Пикассо.

Также Иноуэ после своего боя ответил на вопрос, должен ли он быть выше Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р). Сейчас японец занимает там второе место, тогда как украинец лидирует.

"Сегодня вечером мистер Усик пришел посмотреть мой бой, но на самом деле я не очень доволен своим выступлением. Я должен был выступить гораздо лучше. Поэтому я не скажу ничего (о позиции в рейтинге – прим.) и в следующий раз буду гораздо лучше", – сказал Иноуэ.

Ранее сообщалось, что Усик назвал имя своего следующего соперника.