Японский "Монстр" жестко нокаутировал соперника и сохранил звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Наоя Иноуэ на старте боя побывал в нокдауне, а затем брутально "вырубил" Луиса Нери.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ эффектно победил претендента на титул WBC Луиса Нери.

Чемпионский поединок состоялся 6 мая в японском Токио и завершился досрочным триумфом японского боксера над его мексиканским соперником.

В первом раунде японец впервые в карьере побывал в нокдауне. Однако Иноуэ сумел подняться на ноги и потом уже сам трижды отправлял Нери на канвас.

В шестом раунде рефери остановил бой после того, как Нери в третий раз побывал в нокдауне после серии мощных ударов от японца.

Наоя Иноуэ – Луис Нери: обзор боя

FULL HIGHLIGHTS



Re-watch Demolition на Dome pic.twitter.com/ckGGD9rZSX — Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2024

Для Иноуэ, за которым закрепилось прозвище "Монстр", это 27-я победа (24 – нокаутом) в 27 поединках на профиринге.

Нери проиграл только во второй раз в своей профессиональной карьере. Также в его активе 35 побед (27 – нокаутом).

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