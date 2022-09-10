Яремчук двумя ассистами помог "Брюгге" выиграть пятый подряд матч в чемпионате Бельгии

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук принял участие в победе своей команды над "Серен Юнайтед" в 8-м туре бельгийской Лиги Жупиле.

Яремчук впервые вышел в стартовом составе "Брюгге" в чемпионате Бельгии. Украинец сполна оправдал ожидания главного тренера, ведь записал в свой актив сразу два результативных действия.

На 52-й минуте Роман отдал голевую передачу на Кайла Ларина. На 69-й минуте Яремчук оформил еще один ассист - на этот раз ворота соперника поразил Ханс Ванакен.

На 74-й минуте украинского форварда заменил на поле Ферран Хутгла. В свою очередь, защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь провел на поле весь матч.

Отметим, что Яремчук провел результативно второй поединок кряду в чемпионате Бельгии. В матче 7-го туре против "Серкль Брюгге", который стал для Романа дебютным в составе новой команды, он отличился голом.

Для Брюгге это пятая подряд победа в национальном чемпионате. "Сине-черные" с 19 очками приблизились к лидеру турнирной таблицы "Антверпену", который имеет на 2 балла больше и матч в запасе.

В следующем туре Лиги Жупиле "Брюгге" 18 сентября на выезде сыграет со "Стандардом", а перед этим 13 сентября в гостях встретится с "Порту" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. На этой неделе "черно-синие" стартовали в самом престижном еврокубке домашней победой над леверкузенским "Байером" (1:0).

Напомним, Яремчук перебрался в состав "Брюгге" из португальской "Бенфики". Украинец подписал контракт с "сине-черными" до середины 2026 года.

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