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Яремчук не поможет "Брюгге" в матче Кубка Бельгии: известна причина

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
178
Время на прочтение
1 мин
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Яремчук не поможет "Брюгге" в матче Кубка Бельгии: известна причина

instagram.com/r.yaremchuk/

Украинец имеет небольшое повреждение.

Форвард сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Руководитель команды Карл Хуфкенс объяснил причину отсутствия украинца.

"У Яремчука проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с "Генком", – сообщил тренер.

Матч между "Брюгге" и "Генком" состоится 8 января.

Таким образом, кроме поединка против "Сент-Трюйдена", Яремчук также не сможет выйти на матч против "Левена" в чемпионате Бельгии (26 декабря).

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Дата публикации
Просмотры
178
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