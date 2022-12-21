Яремчук не поможет "Брюгге" в матче Кубка Бельгии: известна причина

Форвард сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Руководитель команды Карл Хуфкенс объяснил причину отсутствия украинца.

"У Яремчука проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с "Генком", – сообщил тренер.

"Roman heeft последний van de kuit en zal pas terug speelklaar geraken tegen Genk. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2022

Матч между "Брюгге" и "Генком" состоится 8 января.

Таким образом, кроме поединка против "Сент-Трюйдена", Яремчук также не сможет выйти на матч против "Левена" в чемпионате Бельгии (26 декабря).

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