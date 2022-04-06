Яремчук не спас: "Бенфика" уступила на своем поле "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

Яремчук не спас: "Бенфика" уступила на своем поле "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

Английский клуб имеет комфортное преимущество над "орлами".

Во вторник, 5 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Бенфика" дома уступила "Ливерпулю" – 1:3.

Счет матча открыл защитник гостей Ибрагим Конате после подачи Эндрю Робертсона. Удвоить свое преимущество Ливерпуль уже смог на 34 минуте. Забитый мяч на счету Садио Мане.

Ответить на пропущенные мячи "Бенфика" смогла в начале второго тайма – отметился Дарвин Нуньес.

Финальную точку в матче поставил Луис Диас на 87-й минуте.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 82-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что в параллельном матче "Манчестер Сити" Зинченко минимально обыграл мадридский "Атлетико".

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