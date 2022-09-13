Яремчук оказался в сборной лучших футболистов тура Чемпионата Бельгии

Так, 26-летний нападающий вышел в стартовом составе команды на игру с "Серен Юнайтед" и сумел отдать две голевые передачи, которые принесли победу "черно-синим" со счетом 2:0.

Как следствие, украинец, благодаря хорошей игре попал в символическую сборную 8-го тура бельгийской Жупиле Лиги. Роман был оценен в 7,8. Кроме Яремчука, в этой команде также присутствуют и два других футболиста "Брюгге" — полузащитник и капитан Ханс Ванакен (8,2) и защитник Брендон Мехеле (7,8).

Вашему вниманию вся символическая сборная 8-го тура Чемпионата Бельгии.

Отметим, что Яремчук провел результативно второй поединок кряду в чемпионате Бельгии. В матче 7-го туре против "Серкль Брюгге", который стал для Романа дебютным в составе новой команды, он отличился голом.

Для Брюгге это пятая подряд победа в национальном чемпионате. "Сине-черные" с 19 очками приблизились к лидеру турнирной таблицы "Антверпену", который имеет на 2 балла больше и матч в запасе.

В следующем туре Лиги Жупиле "Брюгге" 18 сентября на выезде сыграет со "Стандардом", а перед этим 13 сентября в гостях встретится с "Порту" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. На этой неделе "черно-синие" стартовали в самом престижном еврокубке домашней победой над леверкузенским "Байером" (1:0).

Напомним, Яремчук перебрался в состав "Брюгге" из португальской "Бенфики". Украинец подписал контракт с "сине-черными" до середины 2026 года.