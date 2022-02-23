Яремчук отметился забитым голом в плей-офф Лиги чемпионов и во время празднования поддержал Украину: видео

Яремчук отметился забитым голом в плей-офф Лиги чемпионов и во время празднования поддержал Украину: видео

Достойный жест в это непростое время.

В эти минуты происходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской " Бенфикой " и нидерландским " Аяксом ".

На 62 минуте игры со скамьи для запасных "орлов" вышел украинский форвард – Роман Яремчук. Всего десять минут понадобилось 26-летнему футболисту, чтобы огорчить соперника.

Так, Яремчук оказался наиболее расторопным в штрафной оппонента и отправил головой мяч точно по назначению. Нападающий мгновенно снял футболку для празднования забитого мяча, который решил посвятить нашей стране. Яремчук снял клубную амуницию "Бенфики", под которой была еще одна футболка, под которой был изображен украинский герб.

Вашему вниманию видео гола нашего форварда и дальнейший его достойный жест, за который он предсказуемо получил от главного арбитра желтую карточку, ведь снимать футболку - запрещено правилами.

Yaremchuk dedicating his goal to his nation в those hard times. #BENaja #slbaja pic.twitter.com/E7o6XsaQvm — Lotfi Wada (@LotfiWada) February 23, 2022

В матче "Бенфика" — "Аякс" идет 86 минута, счет ничейный — 2:2.

Добавим, что поддержка Яремчука связана с угрозой вторжения России в Украину. Кроме того, подобное решение связано с недавним признанием президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.