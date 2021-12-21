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Яремчук попал в команду недели за феерический поединок в Чемпионате Португалии

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Яремчук попал в команду недели за феерический поединок в Чемпионате Португалии

http://www.slbenfica.pt/

Нападающий получил 8,2 балла.

Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук был отмечен на свои действия в матче 15-го тура Примейры против "Маритиму".

26-летний нападающий в этой игре сумел отличиться забитым голом и результативной передачей. Подобные действия помогли "орлам" сокрушить соперника со счетом 7:1.

Как следствие, Яремчук за два результативных действия попал в символическую сборную тура Чемпионата Португалии. Украинец расположился на острие атаки, получив 8,2 балла. Кроме Романа, в команду недели также попали и двое его одноклубников — Дарвин Нуньес (дубль) и Рафа Силва (гол и четыре ассиста).

Вашему вниманию полная команда недели по итогам 15-го тура Примейры.

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  • Яремчук перебрался в "Бенфику" из бельгийского "Гента" летом 2021 года. За переход украинца "орлы" отдали 17 миллионов евро;
  • В этом сезоне на счету Романа 19 игр во всех турнирах, шесть забитых голов и три результативных передачи. В частности, в Примейре на его счету пять точных ударов и два ассиста;
  • "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 15 матчей в их активе 37 баллов. Отставание от лидеров, которыми являются "Порту" и "Спортинг", составляет четыре очка.
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