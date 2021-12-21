Яремчук попал в команду недели за феерический поединок в Чемпионате Португалии

Яремчук попал в команду недели за феерический поединок в Чемпионате Португалии

Нападающий получил 8,2 балла.

Украинский форвард португальской " Бенфики " Роман Яремчук был отмечен на свои действия в матче 15-го тура Примейры против "Маритиму".

26-летний нападающий в этой игре сумел отличиться забитым голом и результативной передачей. Подобные действия помогли "орлам" сокрушить соперника со счетом 7:1.

Как следствие, Яремчук за два результативных действия попал в символическую сборную тура Чемпионата Португалии. Украинец расположился на острие атаки, получив 8,2 балла. Кроме Романа, в команду недели также попали и двое его одноклубников — Дарвин Нуньес (дубль) и Рафа Силва (гол и четыре ассиста).

Вашему вниманию полная команда недели по итогам 15-го тура Примейры.