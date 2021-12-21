Яремчук попал в команду недели за феерический поединок в Чемпионате Португалии

Нападающий получил 8,2 балла.
Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук был отмечен на свои действия в матче 15-го тура Примейры против "Маритиму".
26-летний нападающий в этой игре сумел отличиться забитым голом и результативной передачей. Подобные действия помогли "орлам" сокрушить соперника со счетом 7:1.
#SLBCSM | 5-0 | O golo de Yaremchuk! pic.twitter.com/NBaOrs0Dpm— SL Benfica (@SLBenfica) December 19, 2021
Как следствие, Яремчук за два результативных действия попал в символическую сборную тура Чемпионата Португалии. Украинец расположился на острие атаки, получив 8,2 балла. Кроме Романа, в команду недели также попали и двое его одноклубников — Дарвин Нуньес (дубль) и Рафа Силва (гол и четыре ассиста).
Вашему вниманию полная команда недели по итогам 15-го тура Примейры.
- Яремчук перебрался в "Бенфику" из бельгийского "Гента" летом 2021 года. За переход украинца "орлы" отдали 17 миллионов евро;
- В этом сезоне на счету Романа 19 игр во всех турнирах, шесть забитых голов и три результативных передачи. В частности, в Примейре на его счету пять точных ударов и два ассиста;
- "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 15 матчей в их активе 37 баллов. Отставание от лидеров, которыми являются "Порту" и "Спортинг", составляет четыре очка.