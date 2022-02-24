Яремчук спас "Бенфику" от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Украинец забил через 10 минут после выхода на смену.
"Бенфика" на домашнем поле вырвала ничью против нидерландского "Аякса" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Душан Тадич вывел гости вперед на 18-й минуте, забив с передачи Нуссаира Мазрауи. До перерыва форвард "Аякса" Себастьен Алле сначала восстановил паритет, забив в свои ворота, после чего реабилитировался точным ударом на 29-й минуте.
Окончательный счет в матче на 72-й минуте установил украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук, который забил через 10 минут после выхода на замену и спас свою команду от поражения.
️⚽ ‼️— El Forastero (@ElForadeportivo) 23 февраля 2022
Yaremchuk
⏱️ 72'
Benfica 2️⃣2️⃣ Ajax #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/u0JLZRF9Ri
- Ответный матч команды проведут 15 марта в Амстердаме.
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