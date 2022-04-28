Яремчук: в Украине должен быть только один язык – украинский

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук высказался по поводу языкового вопроса в Украине.
Футболист уверен, что дети в Украине должны изучать только украинский язык.
"Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык".
Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из "Динамо" и "Шахтера", которые говорят по-русски. Это нормально.
Я со своим ребенком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова – суржиком. Со мной жена пытается на украинском разговаривать, с родителями она разговаривает на русском.
В детском саду сына больше португальского языка. Хотелось бы, чтобы было больше английского", – сказал Яремчук в интервью "Денисов Time".
Напомним, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о сложной ситуации в Донецкой области, где его родители лишились дома из-за военных действий России.
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