Яремчук встретился с юными украинскими беженцами на стадионе "Бенфики" (видео)

Яремчук встретился с юными украинскими беженцами на стадионе "Бенфики" (видео)

Украинский футболист подарил детям приятное воспоминание.

В субботу, 9 апреля, украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Также на встрече побывал эксгравец "Бенфики" Сергей Кандауров, также вывезший семью из Украины после российского вторжения.

Футболисты устроили фотосессию с юными фанатами.

Напомним, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко после матча 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" получил необычное письмо от стюарда по имени Томми, которое решило помочь Украине в войне с Россией.

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