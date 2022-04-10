Яремчук встретился с юными украинскими беженцами на стадионе "Бенфики" (видео)

Украинский футболист подарил детям приятное воспоминание.
В субботу, 9 апреля, украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны с российскими оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
Также на встрече побывал эксгравец "Бенфики" Сергей Кандауров, также вывезший семью из Украины после российского вторжения.
Футболисты устроили фотосессию с юными фанатами.
Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, в SL Benfica's Stadium. ❤️ #WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws— SL Benfica (@slbenfica_en) 10 апреля 2022
Напомним, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко после матча 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" получил необычное письмо от стюарда по имени Томми, которое решило помочь Украине в войне с Россией.
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