Яремчук выбыл из заявки сборной Украины на июньские матчи отбора Евро-2024: его заменит дебютант

Форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук не поможет сборной Украины в июньских матчах квалификации Евро-2024, а также товарищеской игре против Германии.

27-летний нападающий пропустит предстоящий сбор национальной команды из-за повреждения, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Вместо Яремчука в лагерь "сине-желтых" поедет 24-летний форвард луганской "Зари" Назарий Русин, для которого это дебютный вызов в сборную Украины.

В этом сезоне Русин провел 29 матчей за "Зарю" в украинской Премьер-лиге (УПЛ), в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

На счету Яремчука 2 гола и столько же результативных передач в 23 матчах "Брюгге" в чемпионате Бельгии.

Национальная команда начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Напомним, в конце марта на старте квалификации к Евро-2024 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Недавно в УАФ сообщили, что в ближайшее время сборная Украины получит нового главного тренера. Ожидается, что им станет Сергей Ребров, который несколько дней назад объявил об уходе из "Аль-Айна".

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