Яремчук высказался о победе Украины над Албанией в решающем матче группового этапа Лиги наций

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

28-летний форвард забил второй мяч в ворота албанцев, который в итоге стал решающим. Победа позволила команде Сергея Реброва занять второе место в своей группе и выйти в плей-офф за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

Ответы Яремчука на вопросы после поединка приводит Sport-express.ua.

– Роман, вы забили второй гол, и он оказался победным. Расскажите об этом

– Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть.

– Ждали ли что Зинченко сыграет на добивании?

– Тренер просил его быть в этой зоне. Он действительно хорошо выполнил свой удар.

– Вы присоединились к Александру Зинченко с футболкой "1000". Это была запланированная акция или спонтанное решение?

– Да, это была запланированная акция. Мы сегодня перед игрой весь день говорили об этом, о том, что в Украине уже 1000 дней гибнут люди. Потому мы планировали это.

Сборная Украины с 8 очками финишировала на второй строчке группы B1 и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Выиграла наш квартет Чехия (11 баллов), которая сразу поднялась в элиту Лиги наций. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнее место и вылетела в Дивизион C.

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Своего соперника по борьбе за путевку в Лигу А команда Реброва узнает в пятницу, 22 ноября, во время жеребьевки. Это будет одна из сборных, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия.

Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Сборная Украины будет номинальным хозяином первого поединка.

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