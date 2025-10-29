Яремчук за минуту оформил дубль в Кубке Греции

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Реклама

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук отличился дублем в матче 3-го тура Кубка Греции против "Волоса".

29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и забил голы на 43-й и 44-й минутах. После первого тайма "Олимпиакос" побеждал со счетом 4:0.

Для Романа эти голы стали первыми в сезоне-2025/26 за "Олимпиакос".

Реклама

Последний раз нападающий сборной Украины отличился в футболке греческого клуба в официальных поединках 17 мая, когда забил ОФИ в финале национального Кубка (2:0)

Для Яремчука это лишь четвертый матч в этом сезоне, он длительное время восстанавливался после травмы и до этого не отличался результативными действиями.