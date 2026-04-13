Яремчук забил дебютный гол за "Лион" в чемпионате Франции
Украинский бомбардир помог своему клубу прервать длительную безвыигрышную серию.
Украинский форвард Роман Яремчук отличился дебютным голом за "Лион" в чемпионате Франции.
30-летний украинец вышел в стартовом составе на матч 29-го тура Лиги 1 против "Лорьяна" и на 49-й минуте открыл счет, ударом головой замкнув подачу Эндрика с правого фланга.
Для Яремчука это первый гол в чемпионате Франции. До этого он имел один забитый мяч в Кубке Франции. Также в его активе один ассист.
Яремчук стал шестым украинцем в истории, который забил в Лиге 1. Ранее это удавалось Александру Заварову (10 мячей), Сергею Скаченко (4), Павлу Яковенко (1), Руслану Малиновскому (1) и Илье Забарному (1).
Поединок завершился победой "Лиона" со счетом 2:0. Благодаря этому команда Паулу Фонсеки прервала 9-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.
Обзор матча "Лион" — "Лорьян"
"Лион" (51 очко) поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре "ткачи" 19 апреля на выезде сыграют с ПСЖ.
