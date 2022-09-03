Яремчук забил гол в дебютном матче за "Брюгге" в чемпионате Бельгии (видео)

Украинский форвард Роман Яремчук отличился голом в своем первом поединке в составе новой команды - бельгийского "Брюгге".

26-летний нападающий сборной Украины помог "Брюгге" разгромить "Серкль Брюгге" в 7-м туре чемпионата Бельгии.

Яремчук вышел на замену на 63-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды.

Почти сразу после выхода украинца "Брюгге" отправил третий мяч в ворота соперника, а на 82-й минуте Яремчук забил свой первый гол за новую команду.

Украинский форвард ударом из-за пределов штрафной с рикошетом от защитника послал мяч в ближний угол - 4:0.

Добавим, что еще один игрок сборной Украины Эдуард Соболь, тоже выступающий за "Брюгге", провел эту игру на скамейке запасных.

После семи туров "Брюгге" имеет 16 очков и занимает второе место в чемпионате Бельгии. Лидирует "Антверпен" с 18 баллами после шести матчей.

Напомним, Яремчук перебрался в состав "Брюгге" из португальской "Бенфики". Украинец подписал контракт с "сине-черными" до середины 2026 года.

Украинец перешел в "Бенфику" в июле прошлого года из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Яремчук забил девять мячей и сделал шесть ассистов в 43 матчах за "орлов". В этом сезоне Роман провел пять матчей за Бенфику, отдав один ассист. В то же время все встречи нападающий начинал со скамейки запасных.

из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Яремчук забил девять мячей и сделал шесть ассистов в 43 матчах за "орлов". В этом сезоне Роман провел пять матчей за Бенфику, отдав один ассист. В то же время все встречи нападающий начинал со скамейки запасных. Яремчук - воспитанник структуры "Динамо", но за первую команду киевлян отыграл всего 11 официальных игр. Также на его счету выступления за "Александрию" и бельгийский "Гент".

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