Яремчук забил гол в Кубке Греции и помог "Олимпиакосу" одержать разгромную победу

Роман Яремчук / facebook.com/OlympiacosFC

Реклама

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук отличился голом в выездном матче 4-го раунда Кубка Греции против "Эллас Сиру", который выступает во втором дивизионе чемпионата Греции.

30-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

На 84-й минуте при счете 3:2 в пользу своей команды Яремчук забил головой после подачи с левого фланга.

Реклама

Для Романа это уже третий гол в восьми матчах за "Олимпиакос" в этом сезоне. Также в его активе один ассист.

В итоге "Олимпиакос" одержал разгромную победу со счетом 5:2 и уверенно вышел в следующий раунд Кубка Греции.

Добавим, что именно "Олимпиакос" является действующим обладателем Кубка Греции. В победном для пирейцев финале предыдущего розыгрыша турнира Яремчук также отличился голом.

В прошлом сезоне подопечные Хосе Луиса Мендилибара оформили "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Греции.

Реклама

Сейчас "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции, набрав 31 очко после 12 туров. Ближайшего преследователя – ПАОК – команда Яремчука опережает на 2 балла.