Яремчук забил гол в Кубке Греции и помог "Олимпиакосу" разбить соперника

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции против "Ираклиса".

30-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут, после чего был заменен. На 51-й минуте Яремчук сделал счет 5:0 в пользу своей команды.

Для Романа это четвертый гол в 11 матчах за "Олимпиакос" в этом сезоне. Также в его активе один ассист.

В итоге "Олимпиакос" одержал разгромную победу со счётом 6:0.

Добавим, что именно "Олимпиакос" является действующим обладателем Кубка Греции. В победном для пирейцев финале предыдущего розыгрыша турнира Яремчук также отличился голом.

В прошлом сезоне подопечные Хосе Луиса Мендилибара оформили "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Греции.

"Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции, набрав 35 очков после 14 туров. Ближайшего преследователя – афинский АЕК – команда Яремчука опережает на один балл.