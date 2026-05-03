Яремчук забил во втором подряд матче за "Лион" в чемпионате Франции

Украинский форвард "Лиона" Роман Яремчук отличился голом в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

30-летний украинец вышел в стартовом составе и на 37-й минуте встречи сравнял счет, в штрафной площадке головой замкнув подачу Корентена Толиссо с левого фланга.

Для Яремчука это четвертый гол в чемпионате Франции, где он также имеет один ассист. Кроме того, Роман забил один мяч в Кубке Франции.

Роман забил во втором подряд матче за "Лион" в чемпионате Франции. В прошлом туре он оформил дубль в поединке "Осером", чем помог своей команде одержать победу (3:2).

Команда Яремчука, которую возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, победила со счетом 4:2. Роман был заменен на 70-й минуте.

После победы "Лион" (60 очков) поднялся с четвертого на третье место в чемпионате Франции. "Ренн" (56 баллов) занимает пятую позицию.

