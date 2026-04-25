Яремчук забил второй гол за "Лион" в чемпионате Франции
Украинский бомбардир открыл счет в матче с "Осером".
Украинский форвард Роман Яремчук забил второй гол за "Лион" в чемпионате Франции.
30-летний украинец вышел в стартовом составе на матч 31-го тура Лиги 1 против "Осера" и на 19-й минуте открыл счет, замкнув прострел партнера с левого фланга.
Для Яремчука это второй гол в чемпионате Франции, где у него также есть один ассист. Кроме того, Роман забил один мяч в Кубке Франции.
Видео гола Яремчука
