Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Украинский форвард Роман Яремчук забил второй гол за "Лион" в чемпионате Франции.

30-летний украинец вышел в стартовом составе на матч 31-го тура Лиги 1 против "Осера" и на 19-й минуте открыл счет, замкнув прострел партнера с левого фланга.

Для Яремчука это второй гол в чемпионате Франции, где у него также есть один ассист. Кроме того, Роман забил один мяч в Кубке Франции.

