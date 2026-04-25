ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Яремчук забил второй гол за "Лион" в чемпионате Франции

Украинский бомбардир открыл счет в матче с "Осером".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Украинский форвард Роман Яремчук забил второй гол за "Лион" в чемпионате Франции.

30-летний украинец вышел в стартовом составе на матч 31-го тура Лиги 1 против "Осера" и на 19-й минуте открыл счет, замкнув прострел партнера с левого фланга.

Для Яремчука это второй гол в чемпионате Франции, где у него также есть один ассист. Кроме того, Роман забил один мяч в Кубке Франции.

Видео гола Яремчука

Полную версию матча смотрите на MEGOGO.

Ранее сообщалось, что Лунин был признан лучшим игроком матча "Реала" в чемпионате Испании.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie