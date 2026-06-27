Яркая победа: украинский боец UFC нокаутировал соперника

Даниил Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

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Украинский боец Даниил Донченко нокаутировал шведа Теодора Берггрена на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 280 в азербайджанском Баку.

24-летний украинец победил соперника из Швеции техническим нокаутом во втором раунде.

Сначала Данило должен был провести бой с Андреасом Густафсоном, однако тот снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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Для украинца это был второй бой в 2026 году. В феврале Донченко на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей американца Алекса Мороно.

Таким образом, Донченко продлил свою победную серию в смешанных единоборствах до восьми боев.

Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.

Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.

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