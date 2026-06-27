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Яркая победа: украинский боец UFC нокаутировал соперника
Даниил Донченко одолел шведа Теодора Берггрена во втором раунде.
Украинский боец Даниил Донченко нокаутировал шведа Теодора Берггрена на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 280 в азербайджанском Баку.
24-летний украинец победил соперника из Швеции техническим нокаутом во втором раунде.
Сначала Данило должен был провести бой с Андреасом Густафсоном, однако тот снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.
Для украинца это был второй бой в 2026 году. В феврале Донченко на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей американца Алекса Мороно.
Таким образом, Донченко продлил свою победную серию в смешанных единоборствах до восьми боев.
Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.
Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.