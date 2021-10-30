Яркий бенефис капитана: "Динамо" во второй раз за неделю победило в Мариуполе и закрепило лидерство в УПЛ

Яркий бенефис капитана: "Динамо" во второй раз за неделю победило в Мариуполе и закрепило лидерство в УПЛ

Столичный клуб первым пропустил с пенальти, но совершил убедительный камбэк.

Киевское "Динамо" одержало выездную победу над "Мариуполем" в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 3:2 .

Начало встречи было неудачным для подопечных Мирчи Луческу. Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук сыграл рукой в ​​собственной штрафной, арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) назначил пенальти - Дмитрий Мишнев ударом с 11-метровой отметки вывел приазовский клуб вперед.

Однако уже через две минуты киевляне отыгрались - Сидорчук реабилитировался, поразив нижний угол ворот соперника дальним ударом. На перерыв "бело-синие" ушли в роли лидера. На 29-й минуте Карлос Де Пена прострелил с левого фланга - Виктор Цыганков попал в штангу, а Николай Шапаренко выцарапал мяч на добивании и отправил его в сетку.

Во втором тайме гости укрепили свое преимущество. На 68-й минуте Сидорчук забил свой второй мяч в этой встрече, попав в верхний угол красивым обводящим ударом. Для 30-летнего капитана "бело-синих" это первый дубль в карьере.

Следует отдать должное "Мариуполю" - команда Остапа Маркевича до финального свистка сумела отквитать один мяч. В компенсированное время отличился голом Владислав Клименко.

"Динамо" обыграло "Мариуполь" на его поле второй раз за неделю. В среду подопечные Луческу победили приазоцев в 1/8 финала Кубка Украины.

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